Юридическая служба Московской Патриархии прокомментировала вопрос регистрации Симферопольской епархии

С учетом изменившихся реалий в 2014 году расположенные в Крыму епархииУкраинской Православной Церкви подготовили новые редакции устава в связи с необходимостью их перерегистрации, каковая, по требованию властей, распространяется на все юридические лица, включая религиозные организации.

В июне 2014 года новая редакция устава Симферопольской епархии была одобрена Синодом Украинской Православной Церкви, после чего документ был направлен в регистрирующие органы, у которых, однако, возникли вопросы в связи с тем, что отдельные положения устава не в полной мере соответствовали требованиям российского законодательства.

Одна из промежуточных рабочих версий Устава оказалась в распоряжении журналистов. Финальный текст, который был признан государственными органами соответствующим требованиям российского закона, зарегистрирован 24 декабря 2014 года Министерством юстиции Российской Федерации.

Не соответствуют действительности и, по существу, являются провокационными утверждения о том, что зарегистрированный устав Симферопольской и Крымской епархии якобы содержит положения:

о передаче имущества епархии на баланс Русской Православной Церкви и о принадлежности последней имущества епархии;

о полномочиях Синода Русской Православной Церкви по утверждению порядка пользования и распоряжения недвижимым и особо ценным движимым имуществом епархии и ее канонических подразделений;

об обязанности епархии отчислять финансовые средства на нужды Русской Православной Церкви в размере, установленном Священным Синодом Русской Православной Церкви;

о праве вето Патриарха на решения епархиального собрания;

об утверждении Патриархом бланков, штампа и печати епархии.

Этот перечень положений, которые в действительности отсутствуют в зарегистрированном уставе, можно продолжить.

Симферопольская и Крымская епархия остается частью Украинской Православной Церкви. Они по-прежнему подчиняется Синоду Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Киевским и всея Украины.

Полномочия руководящих органов епархии — правящего архиерея, епархиального собрания, епархиального совета — определяются не только уставом епархии, но и Уставом об управлении Украинской Православной Церкви, который сохраняет свое действие на территории епархий в Крыму.

Зарегистрированная редакция устава учитывает тот факт, что Украинская Православная Церковь является самоуправляемой частью Московского Патриархата и канонически входит в состав Русской Православной Церкви.

patriarchia.ru