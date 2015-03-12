Католической священник рассказал, как выглядят ангелы: "больше похожи на осколки света"

Отец Ренцо Лаватори, специализирующийся на изучении ангелов, сказал, что небесные существа, которые “снова вошли в моду” благодаря религии нового века, на самом деле больше похожи на осколки света.

Выступая на конференции, в зале щедро украшенного фресками дворца эпохи Ренессанса в Риме, он добавил: “Я думаю, что это новое открытие ангелов в христианстве”.

Старший священник принимал участие в дебатах на неделе ангельского искусства в Fondazione Archivio Storico, которая была организована итальянской Ассоциацией искусства и была поддержана Ватиканом.

Как заявил один из организаторов выставки: “Целью экспозиции было проследить за историей ангелов в человеческой культуре, или, по крайней мере, нашей цивилизации. Ангелы помогли развитию религиозно-философской мысли и стали причиной рождения возвышенных форм поэтического и художественного выражения”.

Ренцо Лаватори сказал, что естественным результатом популяризация образа ангела является то, что они вновь вошли в моду и особенно остро это ощущается в канун Рождества.

Широко публикующийся католической священник также является демонологистом и говорит, что сейчас ангелы необходимы человечеству более, чем когда-либо, потому что в обществе растет секуляризация и материализм, что, по сути, является “открытой дверью” для дьявола.

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