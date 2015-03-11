Епархии УПЦ на востоке Украины являются епархиями-мученицами - епископ Климент

Епархии Украинской Православной Церкви на востоке Украины сегодня являются епархиями-мученицами: большинство священнослужителей УПЦ продолжают нести служение, рискуя жизнью.

Об этом рассказал председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря) сегодня на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

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«Эти пять епархий Донецкой и Луганской областей - это миллионы верующих. Сегодня они страдают так же, как и страдает местное население этих епархий. Подавляющее большинство духовенства на востоке Украины не покинули свои приходы и даже совершают Богослужения в таких обстоятельствах, когда в населенном пункте осталось 3-4 человека. Чаще всего священник остается при храме и самостоятельно совершает Богослужения», - сказал владыка Климент.

Также епископ прокомментировал случаи гибели священнослужителей и верующих на востоке Украины.

«Известно, что три священника на востоке Украины погибли. Во время вечернего богослужения в один из храмов попал снаряд, убиты трое верующих, которые молились во время богослужения в храме, и еще три-четыре человека получили ранения. По последним сообщениям представителей местных органов власти, в частности, в Луганской области, были повреждены 8 храмов, но вообще статистика разрушения храмов на востоке Украины значительно больше», - отметил епископ.

«Все епархии, которые находятся на востоке Украины, остаются под каноническим подчинением Украинской Православной Церкви и нет никаких оснований говорить о том, что это изменится в будущем», - подвел итог епископ Климент.