В УПЦ разъяснили вопрос относительно канонического подчинения епархий УПЦ в Крыму (пресс-конференция)

В Киево-Печерской лавре 11 марта состоялась пресс-конференция на тему «Судьба епархий УПЦ в Крыму и на востоке Украины».

Председатель Синодального информационного отдела Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент (Вечеря) обращаясь к представителям СМИ подчеркнул, что епархии на территории Крыма находятся в прямом подчинении УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.

«Украинская Православная Церковь заявляет, что никогда не принималось Священным Синодом УПЦ каких-либо документов, или каких-то уставных положений, которые бы меняли каноническое подчинение епархий, находящихся на полуострове Крым. Канонический статус епархий, а это Симферопольская, Феодосийская и Джанкойская епархии, такой же, как и статус всех других епархий, которые находятся на материковой части Украины», - отметил владыка Климент.

Также церковный спикер прокомментировал текст "документа", размещенного на некоторых интернет-ресурсах, из которого следует, что УПЦ якобы юридически признала Крым частью России и "сдала" ей две епархии.

В частности, владыка отметил: «Я эти тексты не могу назвать даже документами, поскольку не знаю об их происхождении. На них нет никаких регистрационных отметок. Могу сказать только, что те уставы, которые принимал Священный Синод УПЦ не содержат ни одного слова из тех предложений, которые были процитированы».

Владыка Климент продемонстрировал журналистам утвержденные Митрополитом Онуфрием и принятые Синодом УПЦ уставы Симферопольской и Феодосийской епархий, которые свидетельствуют о том, что эти епархии в каноническом подчинении Украинской Православной Церкви, административным центром которой является Киевская Митрополия.

Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов проанализировал тексты реальных уставов и опубликованного "документа" относительно моментов подчинения епархии, распоряжения имуществом и средствами.

«Текст лишен каких-либо признаков документа. Можно допустить, что это какой-то проект, цель которого мне неизвестна. Дата утверждения этого документа - 3 декабря 2014 года, а настоящий устав, который был принят Священным Синодом, утвержденный 19 июня 2014 года. Странно, что через полгода появляется текст неизвестного происхождения, на основании которого осуществляют репортажи и заявления», - отметил отец Александр.

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич добавил: «Ни в одном из уставов наших епархий не предполагается отчуждение имущества в пользу РПЦ, не предусмотрено денежных отчислений в Москву. Все права Крымских епархий сохраняются в полном объеме и они остаются в составе УПЦ. Крымские епископы выбираются и назначаются Священным Синодом Украинской Православной Церкви и подотчетны Киеву».

По материалам официального сайта УПЦ