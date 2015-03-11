В Киеве прошла VІ-я ежегодная конференция «Студенческая наука в духовной школе»

10 марта, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в Киевской духовной академии прошла VІ-я ежегодная студенческая конференциия «Студенческая наука в духовной школе», сообщает сайт КДАиС.

В работе научного форума участвовали представители Киевских духовных школ, Московской духовной академии, Санкт-Петербургской православной духовной академии, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Одесской, Волынской, Полтавской, Харьковской, Почаевской духовных семинарий, Черниговского, Владимир-Волынского и Мукачевского духовных училищ.

Светские учебные заведения на конференции представили Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, Киевский университет права НАН Украины, Национальный университет пищевых технологий, Ужгородский национальный университет, Хмельницкий Институт Межрегиональной Академии Управления Персоналом.

Открывая пленарное заседание, митрополит Антоний отметил, что Киевские духовные школы уже шестой раз становятся площадкой на которой собираются юные богословы и ученые для обсуждения перспектив отечественного богословского образования.

На открытии конференции также состоялась презентация логотипа, посвященного празднованию 400-летия Киевских духовных школ.

После этого Его Высокопреосвященство зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия участникам и организаторам конференции.

Далее с докладом «Вклад Киевской духовной академии в изучение жизненного пути святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (к 1130-летию кончины равноапостольного Мефодия)» выступил ректор КДАиС профессор митрополит Бориспольский Антоний.

После доклада владыки ректора, свой доклад «Православная христианская традиция и современная западная библеистика о теме страдания в Книге Иова» представил аспирант ПСТГУ Владимир Романенко.

Затем, с докладом «Критика утилитаризма проф. КДА Линицким П.И.» выступил студент IV курса КДА Станислав Дейнека.

Также свой доклад на тему «Проф. СПбДА И. А. Карабинов и его богословское осмысление Евхаристической Чаши в Литургии Преждеосвященных Даров» представил студент СПбДА иерей Глеб Санюк.

По окончании пленарного заседания работа конференции продолжилась по 8 секциям: «Богословское образование в светских высших учебных заведениях: проблемы и перспективы», «Библейские науки», «Догматическое богословие и патрология», «Моральное богословие», «История Киевских духовных школ», «История Церкви», «Церковно-практические дисциплины», «Церковное право».