УПЦ 11 марта расскажет о судьбе епархий в Крыму и на востоке Украины

11 марта в 13.30 в Киево-Печерской лавре (ул. Лаврская 15, корпус 70-А) состоится пресс-конференция на тему «Судьба епархий УПЦ в Крыму и на востоке Украины». Участники пресс-конференции: председатель Синодального информационного отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря); председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов; заместитель председателя отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

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