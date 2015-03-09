В Харькове простились с архиепископом Армянской церкви Буниатяном

Прощальную панихиду по покойному главе Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви Григорису Буниатяну отслужили в храме ААЦ на улице Шевченко в Харькове.

Как сообщает "Укринформ", в церемонии прощания приняли участие председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин, министр внутренних дел Арсен Аваков, депутаты Харьковского облсовета.

"За несколько часов до его смерти мы сидели, чай пили, разговаривали. Это был очень умный и доброжелательный человек, настоящий священнослужитель, монах. Он прослужил в Украине 14 лет, он открывал и эту церковь, где проходит панихида", - сказал журналистам депутат Харьковского облсовета Александр Давтян.

По его словам, по благословению архиепископа в Харькове построят памятник ко 100-летию геноцида армянского народа: "Эта дата будет в предстоящем апреле", - напомнил депутат.

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Завтра панихида по Григорису Буниатяну пройдет в Киеве, а похоронят его в Армении.

Как сообщал Укринформ, 7 марта архиепископ Григорис Буниатян скончался в номере гостиницы "Харьков" в возрасте 68 лет. До этого он перенес несколько инфарктов.

В 2001 году Католикос Гарегин ІІ именовал его главой Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви с центром во Львове. Кроме Украины, Буниатян служил в Армении, России, Франции, Аргентине.