На Полтавщине отметили праздник чудотворной иконы Козельщинской Божией матери (фоторепортаж)

6 марта люди со всех уголков Полтавщины собрались в соборе Козельщинского монастыря на храмовый праздник.

Люди шли, чтобы поклониться чудотворной иконе Козельщинской Божьей матери.

Известна эта икона чудесами исцеления. Поэтому верующие почитают святыню, идут к иконе и просят здоровья, добра для себя, своих родных и близких.

По легенде, слава о чудотворном образе идет еще с 19-го века, когда Мария Капнист, тяжело больная дочь местного помещика, смогла ходить благодаря молитвам перед иконой. После богослужения провели молебен и крестный ход.

Люди шли за духовенством, которое несло впереди колонны святыню.

Перед тем, как покинуть территорию монастия, много верующих присоединились к предложенной трапезе под открытым небом.

Старшие люди говорят, что она особенная. Ведь считается, постный монастырский борщ и каша наделяют силой и здоровьем на весь год.

ОКІА "Новости Полтавщины"

Фото Анна Чапала.