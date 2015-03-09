7 марта на 69-м году жизни в Харькове умер глава Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Григорис Буниатян.

Об этом сообщает РИСУ со ссылкой на сайт Киевской армянской общины.

*** Архиепископ Григорис Буниатян родился 26 августа 1946 года. Рукоположен 1969 года, стал настоятелем армянской общины в Ростове. В течение 1971-73 и 1975-79 гг. был настоятелем для армян в Лионе и Париже.

1975 г. возведен в сан архимандрита, в 1979-80 гг. был ректором семинарии в Эчмиадзине. 26 октября 1983 г. рукоположен в епископы.

В 1981-1990 гг. возглавлял армянскую епархию в Аргентине, а с 1990 по 1997 г. - в Шираке (Армения). 2000-2001 гг. возглавлял епархию в Армавире (Россия).

2001 года Католикос всех армян Гарегин II провозгласил его главой Украинской епархии ААЦ с центром во Львове.