На Луганщине повреждено 8 храмов УПЦ - губернатор Геннадий Москаль

За период боевых действий на востоке Украины, на территории Луганской области, которая является контролируемой украинской армией, были повреждены восемь храмов Украинской Православной Церкви - сообщается на официальном сайте главы Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

В большинстве церквей выбиты окна, иссеченный осколками фасад, повреждена кровля. Некоторые из храмовых сооружений подверглись сильным разрушениям в результате прямых попаданий артиллерийских и реактивных снарядов.

Согласно сообщению, повреждены следующие храмы:

1. Свято-Ильинский храм г. Лисичанск (повреждена кровля, трещина в стене);

2. Храм в честь Трех Святителей г. Попасная (многочисленные осколочные повреждения стен и купола, пробита кровля в церковном доме);

3. Свято-Николаевский храм г. Попасная (выбиты окна);

4. Свято-Николаевский храм с. Голубовське Попаснянского района (многочисленные осколочные повреждения стен);

5. Свято-Троицкий храм с. Троицкое Попаснянского района (пробит потолок, разрушен алтарь, уничтожены иконы);

6. Свято-Николаевский храм и часовня в честь прп. Серафима Саровского с. Новотошківка Попаснянского района (многочисленные осколочные повреждения стен храма и часовни);

7. Часовня в честь вмч. Пантелеимона в пгт. Тошкивка Попаснянского района (многочисленные осколочные повреждения стен);

8. Свято-Покровский храм в с. Трехизбенка (выбиты окна, в результате прямых попаданий реактивных снарядов повреждены стены).

Официальный сайт УПЦ, по материалам официального сайта председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля