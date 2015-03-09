Как УПЦ помогает переселенцам и пострадавшим с востока Украины? - официальная статистика

Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам УПЦ продолжает активно оказывать помощь переселенцам с востока Украины и пострадавшим в результате боевых действий.

По сообщению главы Отдела протоиерея Владислава Диханова, по состоянию на декабрь 2014 года, усилиями Украинской Православной Церкви было собрано и отправлено в зону АТО 1,103 тыс. тонн различного гуманитарного груза (одежда, одеяла, матрасы, продукты и т.п.). Кроме того, военным Вооруженных сил Украины было закуплено и передано 130 бронежилетов.

В целом по Украине трудом Синодального и епархиальных отделов по социально-гуманитарным вопросам, благотворительных организаций УПЦ было собрано и предоставлено 6,1 тыс. тонн гуманитарной помощи на нужды мирных граждан и переселенцев с востока государства, а также закуплено лекарств и другой материальной помощи на 3 983 866 грн. На приобретение медицинского оборудования для раненых благотворительными структурами УПЦ было потрачено 2,99 млн. грн.

Как отмечает протоиерей Владислав Диханов, социально-гуманитарная работа объединила всех верующих епархий Украинской Православной Церкви. Кроме благотворительных взносов многочисленные волонтеры УПЦ принимают непосредственное участие в ремонте, переоборудовании и оснащении клинических больниц и госпиталей, где находятся на лечении раненые из зоны АТО. В частности, активная работа проводится в Киевском, Одесском, Запорожском военных госпиталях, Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова и Днепропетровской городской больнице № 4.

Также, усилиями верующих Украинской Православной Церкви ведется активная работа по расселению переселенцев в пределах г. Киева, Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черновицкой и других областей Украины. Так, только по состоянию на конец декабря 2014 года было предоставлено убежище более чем 1270 переселенцам. Отдельно, в рамках добровольческой помощи более 24 тыс. переселенцев были расселены мирянами и в монастырях.

По сообщению Председателя Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам, Украинская Православная Церковь опекаетсуществующие базы и лагеря для переселенцев, где находится около 1200 человек и оказывает помощь переселенцам через Центры Гуманитарной Помощи Украинской Православной Церкви, а это более 10 тыс. человек.

Также, как отчитывается протоиерей Владислав Диханов, через Центры Социальной Адаптации Украинской Православной Церкви для переселенцев (Киевская область, г. Днепропетровск, г. Харьков, м. Одесса), прошло более 1300 человек.

По статистике, в Украинской Православной Церкви организована волонтерская деятельность, к которой привлечено более 2500 волонтеров со всей Украины. Для более эффективной работы, для них проводятся обучающие семинары-практикумы по «Основам организации социальной и миссионерской деятельности на приходе».

Официальный сайт УПЦ