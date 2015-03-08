В Киево-Печерской лавре отметили праздник - Собор всех преподобных Киево-Печерских (фото)

8 марта, в день Собора всех преподобных Киево-Печерских, Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий совершил Литургию в Киево-Печерской лавре.

Во время Малого входа Предстоятель удостоил духовенство Лавры и Киевских духовных школ богослужебных наград.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди.

«Сегодня, во второе воскресенье Великого поста, Святая Церковь чтит память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского, и всех преподобных отцов Киево-Печерских».

Его Блаженство рассказал о дискуссии в церковных кругах средневековья относительно происхождения Фаворского света, которым просветился Спаситель перед святыми апостолами Андреем, Иоанном и Иаковом на горе Фавор. Святитель Григорий, в частности, отстаивал истину о природе Фаворского света. Учение о Божественном происхождении последнего было засвидетельствовано на практике многими подвижниками, но не имело богословского оформления, поэтому святитель Григорий духовно исследовал учение о нетварной энергии, говоря о обожения человека в терминах православного богословия.

«Люди той эпохи, в отличие от нашей, знали, что незнание Бога лишает человека человеческого достоинства, - продолжил Предстоятель. - Человек может считать себя великим, мудрым и сильным, но когда он не имеет правильного понятия о Боге, этот человек не может считаться совершенным. Одними из таких людей, которые в земной жизни сподобились совершенства, были преподобные отцы Печерские, основатели и покровители нашей святой обители, которые часто видели Бога духовными глазами. Сегодня мы молимся преподобным отцам Печерским, чтобы Господь послал мир на нашу землю и чтобы мы могли еще здесь сподобиться благословения и надежды на Царство Небесное».

За Литургией Его Блаженство совершил диаконскую и священническую хиротонии.

В конце богослужения было совершено молебное пение перед иконой преподобных отцов Печерских.

По материалам официального сайта УПЦ