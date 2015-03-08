Студенты КДАиС приняли участие в оказании помощи вынужденным переселенцам с Востока Украины

7 марта, по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, студенты КДАиС совместно с сотрудникам Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам оказали помощь людям, пострадавшим вследствие боевых действий на Востоке Украины.

Об этом сообщает сайт КДАиС.

Каждый месяц со склада на территории Киево-Печерской лавры переселенцам из Луганской и Донецкой областей раздают продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Получить помощь приходит более двухсот людей каждый раз.

Студенты духовной школы помогли сотрудникам отдела с выдачей переселенцам гуманитарной помощи.

Также, для людей пришедших в тот день за помощью, в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы студентами КДА в священном сане был совершен молебен на котором молились о мире в Украине.