Социальный отдел Киево-Печерской лавры призывает присоединяться к делам милосердия

Великим постом для христиан существует давняя благочестивая традиция – вспоминать о нуждающихся, творить дела милосердия.

Братья, несущие послушание в социальном отделе Успенской Киево-Печерской Лавры и насельники монастыря по благословению митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла посетили семью, в которой пожилая женщина одна воспитывает внучек, оставшихся сиротами.

Три девочки-школьницы требуют не только внимания и заботы, но и нуждаются в материальной поддержке. Дети получили подарки - ароматный лаврский мед и огромную розовощекую куклу.

Иеромонах Лукиан совершил Таинство Соборования, благословив семью иконой прп. Агапита Печерского, врача безмездного. И здесь, конечно же, не обошлось без лаврских гостинцев для постного стола.

Социальный отдел, зная потребности нуждающихся семей или социальных учреждений, оказывает помощь продуктами питания, игрушками, канцтоварами и другими необходимыми вещами.

Переселенцы, вынужденные бросить нажитое, спасая жизни своих родных, инвалиды, оставшиеся без близких обращаются в отдел, просят помочь продуктами питания и одеждой.

Искренне благодарят сотрудников соцотдела многие, получившие помощь. Но эта поддержка оказывается нуждающимся только потому, что есть добрые сердца, есть те, кто жертвует в отдел и продукты питания, и одежду, и игрушки, и денежные суммы с мыслью, что «…надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35).

Коллектив социального отдела искренне благодарит всех жертвователей.

Тех, кто хочет присоединиться к делам милосердия, просят обращаться в Социальный отдел Киево-Печерской лавры. На данный момент больше всего требуются продукты питания длительного хранения.

Социальный отдел Киево-Печерской Лавры (65 корпус, 215 кабинет). Тел. (044) 255 11 19, (093) 345 01 20

По материалам официального сайта Киево-Печерской лавры