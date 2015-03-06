Тариф на электроэнергию для церквей возрастет в 2 раза до конца года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввела поэтапное повышение тарифов на электроэнергию для религиозных организаций Украины.

Первое повышение тарифов в этом году будет с 1 апреля, сообщает Институт религиозной свободы.

В соответствии с Постановлением НКРЕКУ от 26.02.2015 года № 220 тарифы на электрическую энергию, отпускаемую на коммунально-бытовые нужды религиозных организаций, установлены на таком уровне:

на период с 1 апреля 2015 года по 31 августа 2015 года включительно – 52,5 коп. за 1 кВт/ч (без НДС);

на период с 1 сентября 2015 года по 29 февраля 2016 года включительно – 65,75 коп. за 1 кВт/ч (без НДС);

на период с 1 марта 2016 года по 31 августа 2016 года включительно – 82,5 коп. за 1 кВт/ч (без НДС);

на период с 1 сентября 2016 года по 28 февраля 2017 года включительно – 107,5 коп. за 1 кВт/ч (без НДС);

с 1 марта 2017 года – 140 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

В настоящее время религиозные организации платят за электроэнергию по 34,95 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Таким образом, до конца года тарифы на электроэнергию повысятся в 2 раза, а с 2017 года – в 4 раза.

Как сообщал ИРС, в мае 2014 года Комиссия уже повышала тарифы на электроэнергию как для населения, так и для религиозных организаций. Тогда они увеличились на 15% по сравнению с 2011-2012 годами.