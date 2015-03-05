На Черкасщине на отпевании военного, который погиб в АТО, на коленях стояло все село (фото)

На Черкасщине, в селе Буда Орловецкая Городищенского района, 5 марта состоялось прощание с Анатолием Синчаком, который погиб от снайперской пули, пытаясь спасти своего командира в зоне активных боевых действий АТО.

Как сообщает пресс-служба Черкасской епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата, проводить Анатолия в последний путь, вышло все село. Когда гроб с телом Анатолия вынесли из помещения клуба для отпевания, люди в глубокой скорби склонили свои головы и опустились на колени.

Анатолий Синчак родился на Винничине, в Буде Орловецкой он женился, провел годы своей жизни и оставил о себе добрую память.

Чин прощания возглавил благочинный Городищенского округа УПЦ МП протоиерей Иоанн Жигало, вместе с которым служили десять священников этого благочиния.

Проститься с погибшим прибыл также благочинный Смоленского округа УПЦ МП протоиерей Петр Дмитрук.

Священники вынесли гроб с телом, начав прощальный путь по главной улице села - к кладбищу. Затем гроб на своих плечах несли военные и близкие погибшего.