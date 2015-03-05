Священник УПЦ раздал нательные кресты связистам, которые отправляются в зону АТО

18:37, 05 марта 2015
Православие
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http://mitropolia.kiev.ua/nastoyatel-stolichnogo-xramu-blagosloviv-mobilizovanix-zvyazkivciv-pered-vidpravlennyam-v-zonu-ato/

5 марта настоятель храма Всех святых воинов Днепровского благочиния УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко посетил Киевский институт специальной связи и защиты информации.

Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и благословил мобилизованных офицеров-связистов, которые завтра отправятся в зону АТО.

После напутственного пастырского слова отец Вячеслав раздал всем нательные кресты, иконки и молитвенники.

mitropolia.kiev.ua

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