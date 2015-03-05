Священник УПЦ раздал нательные кресты связистам, которые отправляются в зону АТО

5 марта настоятель храма Всех святых воинов Днепровского благочиния УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко посетил Киевский институт специальной связи и защиты информации.

Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и благословил мобилизованных офицеров-связистов, которые завтра отправятся в зону АТО.

После напутственного пастырского слова отец Вячеслав раздал всем нательные кресты, иконки и молитвенники.

mitropolia.kiev.ua