Священник УПЦ раздал нательные кресты связистам, которые отправляются в зону АТО
18:37, 05 марта 2015Православие
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5 марта настоятель храма Всех святых воинов Днепровского благочиния УПЦ протоиерей Вячеслав Яковенко посетил Киевский институт специальной связи и защиты информации.
Священнослужитель совершил молебен за мир в Украине и благословил мобилизованных офицеров-связистов, которые завтра отправятся в зону АТО.
После напутственного пастырского слова отец Вячеслав раздал всем нательные кресты, иконки и молитвенники.
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