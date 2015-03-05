Зачем собороваться в пост и как подготовиться к таинству

В церкви у свечного ящика тихо беседовали две женщины. "Вот, болею уже давно, по врачам хожу, а толку мало, — говорит та, что помоложе. – Знакомые посоветовали пройти соборование (помазание тела елеем, — Авт.)". "Да ты что, тебе же нельзя! — всполошилась другая. — Ты ведь замужем! Так нельзя тебе собороваться, иначе потом спать с мужем не положено!" Оказавшийся рядом священник счел своим долгом вмешаться. Сказал, что никаких церковных запретов на супружескую жизнь после соборования нет. "Ничего-то мы и не знаем, — сказали ему женщины. — А бабушки такого наговорят — путаница одна". Пожалуй, ни с чем не связано столько суеверий, сколько с Таинством соборования. Чего только не услышишь! Например, о том, что потом мыться нельзя, поститься надо только по понедельникам или что Таинство соборования — лишь для умирающих. Развенчать суеверия и рассказать о сути Таинства мы попросили блюстителя Дальних пещер, монаха Киево-Печерской лавры архимандрита Дамиана.

СУТЬ ТАИНСТВА

"В богослужебных книгах это называется Таинство елеосвящения, а соборованием его называют в народе из-за того, что участвуют в нем собор священников, — рассказывает отец Дамиан. — Чаще всего соборование совершается на дому, у постели болящего. И только в Великий пост оно происходит в храме. Цель елеосвящения – исцеление от телесных и душевных болезней. Церковь считает, что через это Таинство Бог дает прощение грехов (в том числе и тех, о которых человек забыл). Поэтому соборование очень актуально в дни Великого поста, когда человек особенно призван и настроен к покаянию и молитве, особенно призван к аскетическому времяпрепровождению, к особому подвигу. Потому по благословению священника прихожане могут прибегать к этому таинству. В другое время соборование проходит только над очень больными людьми.

В таинстве используется елей – жидкое растительное масло, чаще всего оливковое. В древности растительное масло считалось средством для лечения от самых разных недугов, например, для заживления ран. Также елей использовали для светильников в иерусалимском храме. Наряду с пшеницей и виноградным вином, елей был одним из основных пищевых продуктов. Изобилие оливковых плодов и елея считалось богатством и благодатью Божией. Если был хороший урожай — считалось, что Господь благословил народ. Отсутствие урожая воспринималось как наказание за грехи. В особые праздники волосы помазывали елеем. В Ветхозаветной традиции елей – символ исцеления, спасения и воссоединения с Богом. Елей символизировал особую радость, дружбу и братские отношения. Использовался при помазании на царство царей и присвоении сана священникам. В Новозаветной традиции елей стал символом духовного исцеления. В этом значении мы находим его в притче о добром самаритянине, в притче о десяти девах.

ИСПОЛЬЗОВАЛ ЛИ ЕЛЕЙ ХРИСТОС

Одним из важных аспектов земного служения Христа было врачевание. Евангелие наполнено рассказами о всевозможных исцелениях, которые совершил Спаситель. Есть упоминание, что когда Христос посылал на проповедь своих учеников, они проповедовали и изгоняли бесов, больных мазали маслом и исцеляли их. Даром исцеления от болезней обладали не только апостолы, но и другие священники, на ком почил Святой Дух. В послании Иакова встречаем основное упоминание о Таинстве соборования: "Болен ли кто из вас, да призовет пресвитеров церкви, и пусть молитву сотворят над ним, помазующе его елеем во Имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему". Именно эти слова апостола Иакова являются основным свидетельством таинства елеосвящения в апостольскую эпоху.

Основной элемент этого Таинства — участие в нем собора пресвитеров церкви: нескольких священников, которые по очереди совершают молитву. В православной традиции в идеале их семь, но все зависит от количества людей, пришедших на соборование. Например, в Киево-Печерской лавре собороваться приходит и 300 человек, потому священников не 7, а 12. В реанимации соборовать может и один священник. Но в идеале должно быть семеро. Потому что в таинстве читается семь евангелий, семь молитв. Число "семь" в Священном Писании означает полноту чего-либо.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ. Никаких излишних подвигов брать на себя не нужно: соблюдение Великого поста уже является духовным подвигом. Накануне Таинства можно почитать покаянный канон в молитвослове, но особых требований перед этим таинством нет. Обязательно соблюдение поста (если у вас нет серьезных заболеваний), умножение добрых дел и запрет в делании зла.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФОВ

МИФ 1: ЕЛЕЙ ИСЦЕЛЯЕТ. Очень часто прихожане исцеляющую силу приписываются елею. Это неправильное понимание. У апостола Иакова есть замечательная фраза: "Исцелит молитва веры". Да, елей — символ этой молитвы веры, но исцеляет не символ. Исцеляет Господь.

МИФ 2: ПРОЩАЮТСЯ СТАРЫЕ ГРЕХИ. Таинство оказывает на человека двойное действие. Оно способствует телесному исцелению и может даровать прощение грехов. В том числе и тех, которые человек совершил, но забыл по своей человеческой немощи, или и не думал, что это считается грехом. Духовные отцы церкви связывали Соборование с покаянием и исповедью, рассматривали как восполнение таинства исповеди, где вспоминаются все грехи — и старые, и новые. Исцеление тела не может произойти без исцеления души. Поэтому молитва во исцеление от болезней соединена с прошением о прощении грехов.

МИФ 3: ТОЛЬКО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ. У католиков есть мнение, что соборование совершается над умирающим человеком (и даже называется "Последнее помазание елеем"). Бывало, Таинство совершалось даже над умершим человеком. Но это понимание не соответствует православной традиции. В пост соборование происходит для исцеления не только физических недугов, но и духовных. Причем исцеление духовное — первично.

МИФ 4: СРАЗУ В РАЙ. Есть мнение о том, что человек, над которым провели таинство соборования и вскоре он умер, обязательно попадет в рай. Это суеверие, которое происходит от неправильного понимания того, что соборование — напутствие в жизнь вечную. Таинства не являются входным билетом в райскую обитель. Тем более, если до этого человек ни разу не был на исповеди и не причащался. Соборование — это не автобус, на который надо вскочить, чтобы доехать в Рай. И ни одно из церковных таинств не является таким "автобусом". Рай — это не что-то вещественное (остров в небе или еще что), а непосредственное общение с Богом. Чтобы удостоиться этого общения, нужно жить праведной жизнью — в том числе участвовать в таинствах. И не только перед смертью. Кто же будет удостоен такого общения — решает только Бог. Однако совершение таинств является залогом, что Господь смилуется над человеком".

Анастасия Белоусова, Олег Локтев, "Сегодня".