Митрополит Онуфрий: Сегодня Украина пребывает в трауре

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий выразил соболезнования в связи с трагической гибелью горняков в результате аварии, которая произошла 4 марта на донецкой шахте имени Засядько. Об этом сообщается на официальном сайте УПЦ.

“Сегодня Украина находится в трауре. На шахте имени Засядько при взрыве погибло более тридцати человек. От своего имени и от имени всех верующих Украинской православной церкви выражаю глубокие соболезнования семьям погибших шахтеров. Каждый горняк – это человек, который, рискуя своей жизнью, спускается вглубь земли для того, чтобы принести тепло и свет в наши жилища”, - отметил митрополит Онуфрий.

Как сообщал УНИАН, на шахте им. Засядько в Донецке 4 марта произошел взрыв газометановой смеси. По последним данным, в результате взрыва на шахте им. Засядько погибли 33 горняка.

Сегодня в Украине, согласно указу президента Петра Порошенко, - день траура по погибшим горнякам шахты им. Засядько.