Сумское духовенство предоставило официальный комментарий о провокации возле Спасо-Преображенского собора (укр.)

Сумське духовенство надало офіційний коментар про провокацію біля Спасо-Преображенського собору, що відбулася 1 березня, у Неділю Торжества Православ’я.

Як повідомляється на офіційному сайті Сумської єпархії УПЦ, 1 березня, біля входу Спасо-Преображенського кафедрального собору, група кількістю близько 20 осіб у масках, що закривали обличчя, та у камуфльованому одязі із емблемами “Правого сектора”, влаштувала провокацію.

"Під час богослужіння, на яке зібралося духовенство кафедрального центру, громадський діяч ВО “Свобода” Ганзін Володимир Олексійович, тримаючи в руках плакат образливого змісту, спочатку вступив у словесну суперечку, а потім напав на чергового охоронця собору, завдавши йому тілесних ушкоджень. Охоронець звернувся за медичною допомогою. Нападники організували відеозйомку та аудіозапис в соборі та на вулиці.

Група молодиків у масках, яка зібралася біля собору, спочатку заблокувала вхід, загрожуючи Правлячому архієрею, духовенству та віруючим. Коли архієрей мав виходити з собору після завершення богослужіння, парафіяни повідомили, що ці агресивно налаштовані особи можуть створити реальну загрозу. Але архієрей звернувся до віруючих і заявив, що не буде змінювати своїх намірів і вийде через центральний вхід, благословляючи богомольців, як це відбувається зазвичай після недільного богослужіння. В цей час молодики у масках викрикували різні брудні лайливі слова та погрози фізичної розправи. Натовп відтіснив нападників, лише так архієрей зміг пройти до резиденції. Нападники після цього пішли геть, скандуючи патріотичні гасла.

Через певний час кілька нападників повернулися до собору, вимагаючи термінової зустрічі з архієреєм. Вони вступили в грубу суперечку з благочинним собору прот. Миколаєм Смакоузом, вимагали відчинити двері єпархіального управління. Після роз’яснення режиму роботи єпархіального управління ці особи пішли. Їм було запропоновано прийти у час прийому у вівторок, але ніхто так і не прийшов.

Аналізуючи події, що сталися, можна стверджувати, що Ганзін В.О. прийшов із плакатом кольорів національного прапору України, на якому був напис образливого змісту, для того, щоб разом із поплічниками створити конфлікт, під час якого спровокувати когось із православних парафіян узяти в руки той плакат. Такі дії повинні були стати приводом для звинувачень в плюндруванні національного прапора. Оскільки первинний задум не вдався, Ганзін вступив в сутичку з охоронцем собору і наніс йому тілесні ушкодження. Цей факт зафіксований протоколом міліції та результатом медичного обстеження постраждалого.

Провокатори, що вчинили хуліганські дії біля центрального входу до Спасо-Преображенського кафедрального собору м. Суми в особливий для православних християн день – Неділю Торжества Православ’я, діяли цинічно та зухвало, намагаючись зачепити релігійні почуття православних віруючих.

Провокатори для створення гучного ефекту задіяли неповнолітніх підлітків, що виходить за всякі норми етики та здорового глузду та свідчить про цинізм ініціаторів провокації.

Бездіяльність представників влади та неспроможність припинити протиправні дії, що відбувалися на їх очах в самому центрі м. Суми, свідчить про абсолютну беззахисність сумчан перед будь-якими злочинними посяганнями. Один із заступників Сумського міського голови, що став випадковим свідком подій, не зробив жодних спроб втрутитись і перешкодити безчинствам. Разом із співробітниками міліції, які через тривалий час нарешті прибули до собору, він лише відчуджено спостерігав за подіями.

Самоусунення та бездіяльність представників влади породжує почуття безкарності правопорушників, які через провокативну поведінку намагаються створити атмосферу страху та свою зверхність над рештою населення обласного центру. Не випадково одна з публікацій місцевих ЗМІ назвала головним мотивом вчиненої провокації «показати, хто в домі хазяїн».

Будь-які звинувачення в заангажованості або упередженості Сумської єпархії підстав під собою не мають..."

Офіційний сайт Сумської єпархії УПЦ