Соболезнования Предстоятеля УПЦ в связи с аварией, которая произошла 4 марта на шахте им. Засядько

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выразил соболезнования в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, которая произошла 4 марта на донецкой шахте имени Засядько.

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ,

МИТРОПОЛИТУ ДОНЕЦКОМУ И МАРИУПОЛЬСКОМУ

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Сегодня Украина находится в трауре. На шахте имени А.Ф. Засядько во время взрыва погибли больше тридцати человек.

От своего имени и от имени всех верующих Украинской Православной Церкви выражаю глубокое соболезнование семьям погибших шахтеров. Каждый горняк - это человек, который рискуя своей жизнью спускается в глубь земли для того, чтобы принести тепло и свет в наши дома.

Мы молимся, чтобы Всемилостивый Господь принял души погибших в жилищах праведников, утешил тех, кто скорбит, и помог спасти тех, кого еще не подняли на поверхность.

С любовью во Христе

+ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ