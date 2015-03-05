Соболезнования Предстоятеля УПЦ в связи с аварией, которая произошла 4 марта на шахте им. Засядько
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выразил соболезнования в связи с трагической гибелью шахтеров в результате аварии, которая произошла 4 марта на донецкой шахте имени Засядько.
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИЛАРИОНУ,
МИТРОПОЛИТУ ДОНЕЦКОМУ И МАРИУПОЛЬСКОМУ
Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!
Сегодня Украина находится в трауре. На шахте имени А.Ф. Засядько во время взрыва погибли больше тридцати человек.
От своего имени и от имени всех верующих Украинской Православной Церкви выражаю глубокое соболезнование семьям погибших шахтеров. Каждый горняк - это человек, который рискуя своей жизнью спускается в глубь земли для того, чтобы принести тепло и свет в наши дома.
Мы молимся, чтобы Всемилостивый Господь принял души погибших в жилищах праведников, утешил тех, кто скорбит, и помог спасти тех, кого еще не подняли на поверхность.
С любовью во Христе
+ОНУФРИЙ
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ