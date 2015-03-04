В чём истинный подвиг новомучеников? - Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич)

Чтобы говорить о гонениях сегодня, нужно вспомнить, какие причины привели Церковь к безбожным событиям ХХ в. В чём истинный подвиг новомучеников? Об этом рассказывает Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Казалось, память о новомучениках утеряна навсегда. Но сила народного почитания так велика, что их имена открываются миру

— В первые века существования Церкви был очень важен культ мучеников. Нынче же, если судить по общению православных в соцсетях и на форумах, тема мученичества не является популярной. Это при том, что последняя эпоха гонений была не так и давно, и ещё можно застать живых свидетелей подвига новомучеников и исповедников. Как Вы думаете, почему так?

— Думаю, было бы ошибкой судить о настроении всех православных по отзывам некоторых пользователей в соцсетях. Всё-таки, это совсем небольшой процент нашей многомиллионной паствы. Сама канонизация новомучеников и множество прославленных в последние десятилетия местночтимых святых говорит об огромном почитании народом Божьим всех, кто пострадал за веру Христову в годы безбожных гонений.

Активная работа в архивах, многотомные издания богословского, эпистолярного, автобиографического наследия новомучеников свидетельствует о большом интересе современников к этой теме. Мне неоднократно приходилось быть свидетелем того, как народная память извлекала из-под спуда многолетней давности, а часто и тайников секретных архивов, имена неприметных на первый взгляд сельских батюшек, а иногда и простых мирян, отдавших свою жизнь за Христа и Его Церковь.

Раннехристианских мучеников казнили прилюдно, придавая этому большую огласку, фиксируя в соответствующих актах. А новомучеников убивали тайно, в подвалах, по ночам. Человека забирали, и никто не знал его дальнейшей судьбы. Некие тройки судили, причем часто по подложным документам, и тут же приводили приговор в исполнение. А сколько сельских священников в лихие годы было расстреляно даже без видимости какого-либо суда и следствия. Просто отводили в лес или прямо за оградой церкви расстреливали и тут же закапывали.

Казалось, память о них утеряна навсегда. И вот, сила народного почитания настолько велика, что имена этих людей, их подвиг открывается миру. Невозможно в этом не увидеть чудодейственную силу промысла Божьего и особого благоговения современных православных христиан перед подвигом мучеников.

Чтобы говорить о гонениях сегодня, нужно вспомнить те причины, которые привели Церковь к безбожным событим ХХ в.

— Сейчас о гонениях не говорится, но в нашей стране есть примеры и захватов храмов, и агрессии в адрес Православия. Возможно, именно сейчас стоит вспомнить новомучеников XX века, которые были в подобных ситуациях?

— Главное — нам нужно вспомнить те причины, которые привели Церковь к трагическим событиям ХХ века. Почему бывшие семинаристы, дети священнослужителей, люди, изучавшие в гимназиях Закон Божий, так рьяно принялись разрушать храмы и убивать священников? Почему уничтожались великие святыни с молчаливого согласия большинства?

Конечно, были отдельные немногочисленные попытки верующих защитить тот или иной храм, и репрессивная машина на корню уничтожала любые подобные инициативы. Но все же, народ, в основной массе своей, принял безбожную идеологию. Почему? Ответ прост: «Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям» (Мф. 5, 13). Если христиане не живут Евангельским духом, а Церковь превращается в часть государственного аппарата, то она теряет свой духовный авторитет. Произошло выхолащивание церковной жизни, когда живое религиозное чувство заменилось на казенное отношение к вопросам веры.

Церковь стала жертвой равнодушия и лицемерия, что и взрастило целые поколения воинствующих безбожников.

Священник Александр Ельчанинов очень хорошо сказал по этому поводу: «Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существуют неверующие».

Главная проповедь новомучеников — при всеобщем духовном оскудении они остались верными Богу, даже перед угрозой смерти

Блаженная Ксения Петербургская еще за двести лет до кровавых событий красного террора ходила между могилок вокруг храма и причитала: «Сколько крови! Сколько крови!» Это было не только пророчеством гонений, но в первую очередь – предупреждение тем, кто в это время в храме без страха и благоговения совершал богослужение. В этом печальном опыте — великий урок и грозное предупреждение для каждого из нас.

При этом нужно отметить, что Церковь никогда не теряла Своего спасительного назначения и всегда оставалась источником благодати для всех ищущих Бога. Об этом свидетельствует множество святых нашей Церкви, которая никогда не оскудевала праведниками. Преподобный Серафим Саровский, святитель Игнатий (Брянчанинов), Оптинские и Глинские старцы, святитель Феофан Затворник, святой праведный Иоанн Кронштадтский, да всех и не перечислить. И они строго обличали недостатки современной им церковной жизни, предупреждали о плачевных последствиях теплохладного отношения к вере. Но главная их проповедь – это пример святой жизни.

Многие труженики на Ниве Христовой своим личным примером засвидетельствовали, что благодать Божия действенна, и Бог не оставил Свой народ. А самое главное доказательство этому – сонм новомучеников и исповедников, которые, при всеобщем духовном оскудении, остались верными Богу даже до смерти и сохранили горячую веру, искреннюю преданность, жертвенную любовь ко Христу. Именно они и взошли на Голгофу, как лучшие из среды христиан.

Захваты храмов и разжигание межрелигиозной вражды в СМИ – это тревожный симптом. Но Церковь не в бревнах, а в ребрах

Что касается современной ситуации, то говорить о гонениях пока преждевременно. Конечно, захваты храмов и разжигание межрелигиозной вражды в СМИ – это очень тревожный симптом. Но мы надеемся на благоразумие властей Украины, прямая обязанность которых – обеспечивать конституционный порядок в стране и законное право украинцев на свободу совести и вероисповедания.

Сегодня мы увидели, как на агрессию и откровенную ненависть наши верующие ответили в евангельском духе и как продолжают молиться за мир в сердцах тех, кто настроен враждебно к нашей Церкви. В некоторых населенных пунктах прихожане дали решительный отпор захватчикам и пресекли попытки захватить храм. Там, где это не получилось, община в законном порядке, через суд пытается восстановить свои законные права. При этом люди собираются в любую погоду перед закрытым храмом, чтобы на улице совершить богослужение. Воистину, Церковь не в бревнах, а в ребрах.

Священноначалие Украинской Православной Церкви призывает своих верных хранить преданность святому православию и не поддаваться на провокации тех, кто пытается разжечь религиозную вражду. Мы должны отстаивать свои права исключительно законными методами и помнить заповедь Спасителя: «Люби́те врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6, 27-28).

Нужно приближать образ мучеников к современному человеку. Чтобы они предстали не в бронзе, а в простоте человеческой жизни

— Что могут сделать церковные СМИ для того, чтобы пробудить интерес к теме новомучеников?

— Нужно раскрывать образы этих удивительных личностей, приближая их к современному человеку. Чтобы они предстали перед нами не в бронзовом свете, а во всей простоте своей человеческой жизни, в которой более всего и можно увидеть евангельскую красоту. Тогда каждому будет доступен и понятен их подвиг, который заключается в жертвенной любви и верности Богу. А главное — актуальной для нас станет простая истина: «всё возможно верующему» (Мк. 9, 23), «ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 3-4).

Наталья Горошкова, Дмитрий Марченко, сайт "Православная жизнь".