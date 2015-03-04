В Киеве совершено разбойное нападение на магазин Воскресенского кафедрального собора УПЦ, продавец ранен (фото)

В Киеве сегодня утром совершено разбойное нападение на церковный магазин при общине Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на данные общины собора, злоумышленник напал на продавщицу, требуя деньги и ценности, предупреждая, чтобы она не нажимала «тревожную кнопку».

"Продавец протянула руку к кнопке, преступник заметил это и выстрелил девушке в ногу из травматического оружия, после чего ограбил магазин и скрылся. Врачи «скорой помощи» оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и госпитализировали ее. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого. Сотрудники правохранительных органов уже разыскивают преступника, для этого привлекли кинологов", - рассказывают представители общины Воскресенского кафедрального собора.

Община Воскресенского кафедрального собора просит оказать содействие в опознании подозреваемого по фотографиям, которые были сделаны, благодаря камере видеонаблюдения. При этом обращается внимание на то, что подозреваемый одет в разны куртки - в день и накануне преступления.

Фото предоставлены Кафедральным собором в честь Воскресения Христового УПЦ