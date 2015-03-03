На Луганщине в разбомбленном храме уцелела старинная икона XVIII в.

На Луганщине, в селе Троицкое Попаснянского района, в разбомбленной "Градами" церкви уцелела икона, которая имеет ровенское корни.

Старинный образ "Христос виноградарь", по информации ровенского историка и краеведа Николая Бендюка, был написан в 18 веке в Острожской иконописной мастерской. Об этом краевед сообщил на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось на hromadske.tv, в селе Троицком на Луганщине во время боевых действий с «Града» была обстреляна каменная православная церковь, которая была возведена в 1840-е года. Это - один из старейших храмов Луганщины.

«Вокруг церкви куча воронок от обстрелов, а некоторые снаряды попали прямо в здание, пробили крышу и взорвались внутри. Алтарь полностью разбит, иконы посечены осколками, священные книги валяются на земле... Это один из крупнейших православных храмов Луганщины, который пережил две войны - гражданскую и вторую мировую войну, а также советскую власть», - отметил председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

"УНИАН-Религии"