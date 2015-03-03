В Иерусалиме реставрируют храм Русской духовной миссии, где ремонтные работы не проводились 150 лет

В Троицком соборе, главном храме Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) начались реставрационные и ремонтные работы, которые не проводились там уже 150 лет, сообщает официальный сайт РДМ.

"Соборный храм РДМ, строительство которого было закончено в 1863 году, с тех пор никогда не закрывался и в настоящее время являет собой островок русского мира, пропитанный духом и молитвой наших соотечественников. Время не властно над душами искренне верующих людей и целых народов, но все материальное на земле не вечно. Последний раз реставрацию и косметический ремонт в соборе делали в 90-х годах прошлого века, однако серьёзные работы не проводились с момента его основания", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты по церковному искусству готовят проект, согласно которому восемь икон на столбах будут заменены новыми писаными образами. Старые образы значительно обветшали, а некоторые из них "не соответствуют иконописному стилю". Новые иконы будут написаны в реалистической живописи и будут обрамлены в киоты, гармонирующие с иконостасом.

Также вокруг храма появится ограда, на строительство которой руководство РДМ уже получило официальное разрешение мэрии Иерусалима. В самом соборе уже поменяли центральную входную дверь, "стекла которой выдерживают теперь даже удар молотка", и покрасили чугунные решетки на хорах. В дальнейшем планируется поменять напольные плиты, но только там, где это необходимо.

Ремонт собора стал необходим, в том числе и потому, что храм за последнее время неоднократно подвергался актам вандализма. Все работы проводятся за счет пожертвований верующих из России и паломников.

Представительство Русской православной церкви в Иерусалиме и в Святой Земле было учреждено в 1847 году резолюцией императора Николая I для содействия укреплению православия на Святой Земле, поддержания братских отношений с Иерусалимской православной церковью, а также для поддержки русских паломников. В 1917 году связь России с Палестиной была прервана, и миссия оказалась лишена государственной защиты. С установлением государства Израиль большая часть опустевшего Русского подворья была занята гражданскими учреждениями страны. Начало возрождения Русской духовной миссии в Иерусалиме приходится на начало 1990-х годов, когда предыдущий предстоятель РПЦ патриарх Алексий II совершил паломнический визит на Святую Землю.