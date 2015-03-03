В Киеве отслужили литию по погибшим воинам во время Российско-турецкой войны 1877-78гг.

В Киеве 3 марта, в день освобождения Болгарии от османского ига, была отслужена лития по погибшим воинам во время Российско-турецкой войны 1877-78гг.

Заупокойное богослужение состоялось у памятного креста, установленного на территории старинного военного кладбища на Печерске, пер.Зверинецкий 14.

Этот крест находится у братской могилы, где были похоронены русские воины и болгарские ополченцы, скончавшиеся от ран в Киевском госпитале в 1878 году.

Мероприятие было посвящено Дню освобождения Болгарии от османского ига. Литию возглавил викарий Киевской епархии УПЦ епископ Бородянский Варсонофий в сослужении благочинного Воскресенского кафедрального собора протоиерея Павла Белого и благочинного Второго больничного благочиния настоятеля Храма архистратига Михаила протоиерея Геннадия Батенко. На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии на Украине Красимир Минчев, а также представители Общества дружбы «Украина-Болгария», представители болгарского дипломатического корпуса и культурных организаций столицы.

Выступая перед собравшимися, Красимир Минчев вспомнил не только погибших в болгарском ополчении, но отметил ключевую роль славянских воинов, украинцев, русских, представителей других национальностей в освобождении Балкан от османского ига. Он также подчеркнул важность восстановления памятного креста на кладбище, которое долгие годы было предано забвению временем. Панихиды и литии у этого места в последние годы стали традицией. «Болгарский народ благодарен всем воинам, положившим свои жизни за независимость Болгарии», – отметил посол.

В память о героях национально-освободительного движения епископ Варсонофий произнёс проповедь, в которой от имени Украинской Православной Церкви поздравил присутствующих с национальным праздником Болгарии. Владыка особенно отметил, что события на Балканах конца ХІХ века являются также общей историей для всех славянских народов. Эти события являются частью духовной и исторической памяти украинского народа. После возложения цветов к кресту в небо были торжественно выпущены белые голуби, как символ душ погибших воинов. Детьми были прочитаны стихи на украинском и болгарском языках, посвященные героическим событиям прошлого.

День освобождения Болгарии от османского ига празднуется ежегодно 3 марта. В этот день 135 лет назад (3 марта 1878 года) между Россией и Османской империей был подписан Сан-Стефанский мирный договор, чем был положен конец кровопролитной русско-турецкой войне 1877-1878 годов, итогом которой стало обретение независимости Болгарией, Черногорией, Сербией и Румынией. День освобождения Болгарии от османского ига – национальный праздник Болгарии.

По материалам официального сайта Кафедрального собора УПЦ