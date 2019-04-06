В Житомире Епифаний освятил кресты на купола храма Святого Владимира (фото)

Также Епифаний вручил грамоты благотворителям, которые способствовали строительству храма.

6 апреля в Житомире Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний освятил кресты на купола храма Святого равноапостольного князя Владимира.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в церемонии освящения и установки накупольних крестов храма приняли более 200 верующих, власти и журналисты. Возле кафедрального храма состоялась общая молитва.Также Епифаний вручил грамоты благотворителям, которые способствовали строительству храма.

Сослужили Епифанию представители епископата и духовенства.

По его словам, это событие стало историческим для храма и его общины. Также Епифаний выразил надежду, что следующим этапом станет освящение престола в храме.