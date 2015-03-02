В Киеве в галерее “Соборная” открылась выставка православных икон

В Киеве в галерее “Соборная” Духовно-просветительского центра УПЦ 1 марта состоялось открытие выставки икон “Торжество Православия”.

Выставка продлится по 29 марта.

Участники выставки: иконописная школа-мастерская при Харьковской духовной семинарии; Иконописное отделения Полтавской миссионерской духовной семинарии; мастерская-школа “Ассис” (Винница); факультет иконописи Православного центра прикладных искусств им. прп. Иоанна Дамаскина (Голосеевский монастырь); иконописная студия при галерее “Соборная”.

Как известно, установление праздника Торжества Православия связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного императрицей Феодорой для восстановления иконопочитания в Византийской империи.

Выставка проходит по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе, 3, Галерея “Соборная”.