В Ровно жители города прошли многотысячным крестным ходом в честь Торжества Православия (фоторепортаж)

В Ровно 1 марта, в неделю Торжества Православия, состоялся молитвенный крестный ход в честь Торжества Православия, в котором приняли участие верные Ровенской епархии Украинской Православной Церкви.

Помня то, что неоднократно в истории человечества крестные ходы с иконами спасали от войн, верные вместе со своим архипастырем и духовенством, взяв чтимые иконы храмов города, прошли с молитвой по главной улице Ровно.

Жители Ровно несли Животворящий Крест Господень, иконы Спасителя, Казанской и Успения Божией Матери, Святого Архистратига Божия Михаила, Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Святителя Николая с частицей его мощей, икону Святого Семейства, Великомученика Георгия Победоносца, Великомученика Пантелеимона, Благоверных князей Бориса и Глеба, Преподобного Феодора, князя Острожского, Блаженной старицы Матроны Московской, Преподобного Агапита Печерского, Святителя Луки Крымского, Блаженной Ксении Петербургской и Всех Святых в земле Волынской просиявших.

Молитву совершали не только большое количество участников крестного хода, а и много прохожих, которые присоединялись к шествию.

Крестный ход был завершен возле Свято-Георгиевского подворья, где в часовне у храма, собором духовенства во главе с митрополитом был совершен молебен Торжества Православия.

Митрополит Варфоломей, обращаясь к присутствующим, сказал: «В этот святой вечер я сердечно поздравляю всех вас дорогие братья и сестры с великим праздником - Торжеством Святой Веры!»

Владыка рассказал историю установления недели Торжества Православия и почитания святых икон.

«Время в котором мы живем особенно ответственный, мы видим, что силы зла еще с большей силой востают на Святую Церковь, много кто хочет уничтожить Православную Церковь на нашей земле. Но мы знаем, что были времена когда Христова Церковь умалялась, а проходило время, наступали благоприятные времена, тогда снова торжествовала, потому, что пастыреначальником Ее является Сам Христос.

Нам надо беречь чистоту Святой Веры, для того, чтобы передать ее своим потомкам, своим детям и внукам. Чтобы Святая Православная Вера утверждала нас в Истине и вела нас всех к спасению. Сложно сейчас оставаться Православным, много людей отходит от истинной Церкви и становятся на путь предательства, но с нами Бог, поймите язици, а если с нами Бог, то кто может быть против нас? Поэтому в настоящее время, как никогда сплотимся возле своей церкви, поддержим своих иерархов, свое духовенство, держимся Святой Православной Веры ибо в ней наше спасение и утверждение», - отметил Митрополит.

Воскресенье Торжества Православия совпало с днем рождения Владыки Варфоломея.

«Мы сегодня не принесли Вам цветов, мы принесли Вам наши сердца... Пусть Бог молитвами духовенства и всей паствы, которая собралась сегодня дарит Вам здоровье еще долго служить Церкви Христовой, и помнить, что мы Вас любим, мы за Вас молимся, Вы являетесь для нас отец. Времена сложные, но духовенство и паства со своим пастырем» - сказал протоиерей Валерий Капитанюк от имени духовенства.

"УНИАН-Религии" по материалам сайта Ровенской епархии УПЦ

Фото Ровенской епархии УПЦ