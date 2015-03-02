В УПЦ сообщают о провокации в Сумах возле Спасо-Преображенского кафедрального собора

В Сумах 1 марта, в праздник Торжества Православия, возле Спасо-Преображенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви неизвестными была устроена провокация.

Как сообщает Сумская епархия УПЦ, группа из 20-ти мужчин с закрытыми лицами в камуфлированной одежде с эмблемами «Правого сектора» заблокировала вход в собор после богослужения, угрожая правящему архиерею архиепископу Сумскому и Ахтырскому Евлогию, духовенству и верующим.

"Перед этим, во время богослужения, общественный деятель ВО «Свобода» Владимир Ганзин, держа в руках плакат оскорбительного содержания, сначала вступил в словесную перепалку, а затем напал на дежурного охранника собора, нанеся ему телесные повреждения. После этого пострадавший охранник был вынужден обратиться в больницу.

Не смотря на бранные слова и угрозы физической расправы со стороны радикально настроенной группы молодых людей, часть из которых находилась в состоянии наркотического опьянения, архиепископ Евлогий вышел через центральный вход кафедрального собора в сопровождении прихожан и смог добраться в архиерейскую резиденцию. Через некоторое время провокаторы ушли.

Однако через несколько часов некоторые из них вернулись к епархиальному управлению, в грубой форме требуя встречи с архиереем. После разъяснения режима работы епархиального управления они ушли.

Как отмечается в сообщении на официальном сайте Сумской епархии, среди присутствующих, которые в это время находились в непосредственной близости возле собора, прихожане узнали заместителя Сумского городского головы Пака Степана Яковлевича", - сообщает официальный сайт Сумской епархии УПЦ.

По поводу указанных событий архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий намерен в очередной раз обратиться к Президенту Украины.

По материалам официального сайта Сумской епархии УПЦ

Фото: сайт Сумской епархии УПЦ