В Хмельницке офицеры-пограничники 23-го выпуска получили церковное благословение

Хмельницкая Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 1 марта в 23 раз отпраздновала выпуск офицеров-пограничников.

В выпуске по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония принял участие секретарь Хмельницкой епархии УПЦ протоиерей Александр Дацюк.

В этом году академию закончили 64 магистра, 25 специалистов и 194 бакалавра.

Молодые офицеры уже в ближайшее время будут охранять границу, противодействовать организованной преступности, контрабанде.

Выпускники имеют не только теоретические знания, некоторые из них успели пройти боевую подготовку на административной границе с Крымом и на востоке Украины.

Учебное заведение имеет 5 факультетов, центр повышения квалификации персонала, адъюнктуру, докторантуру, 26 кафедр.

По материалам официального сайта Хмельницкой епархии УПЦ