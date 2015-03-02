В Хмельницке офицеры-пограничники 23-го выпуска получили церковное благословение
Хмельницкая Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого 1 марта в 23 раз отпраздновала выпуск офицеров-пограничников.
В выпуске по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония принял участие секретарь Хмельницкой епархии УПЦ протоиерей Александр Дацюк.
В этом году академию закончили 64 магистра, 25 специалистов и 194 бакалавра.
Молодые офицеры уже в ближайшее время будут охранять границу, противодействовать организованной преступности, контрабанде.
Выпускники имеют не только теоретические знания, некоторые из них успели пройти боевую подготовку на административной границе с Крымом и на востоке Украины.
Учебное заведение имеет 5 факультетов, центр повышения квалификации персонала, адъюнктуру, докторантуру, 26 кафедр.
По материалам официального сайта Хмельницкой епархии УПЦ