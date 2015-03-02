Если возможно и зависит от вас, будьте в мире со всеми людьми - великопостное послание митрополита Нифонта

В день Торжества Православия, 1 марта, в храмах Волынской епархии во время воскресной Божественной Литургии было зачитано Великопостное послание митрополита Волынского и Луцкого Нифонта к священнослужителям, монахая и верным Волынской епархии Украинской Православной Церкви.

В послании отмечено, что Великий пост - время очищения и обновления наших бессмертных душ, и очень хочется верить, что Великий пост 2015 года станет тем временем, в течение которого боголюбивые украинцы попытаются простить и понять друг друга и вновь обретут утраченный мир, который так ценили раньше на нашей родной земле.

Митрополит Волынский и Луцкий Нифонт призвал верующих Волынской епархии во время поста усилить свою молитву за мир в Украине, и в то же время всеми силами поддерживать тех, кто, не жалея себя, отстаивает право наших людей на мирную жизнь.

«Радует, что в это сложное время волынское духовенство вдохновляет паству на такую жертвенность, ведь на наших приходах уже много раз организовывался сбор средств и продуктов. Пожертвования передавали волонтерским организациям, которые доставляют все собранное военнослужащим в зону АТО. Ряд священнослужителей епархии и сами, с нашего благословения, посещали украинских воинов на востоке Украины, оказывая им посильную духовную и материальную поддержку. Больше всего радует, что часто из таких поездок священники возвращались с волынскими военнослужащими, которых силами Церкви удавалось вызволить из плена. Пастырская опека украинского войска заключалась и в благословении воинов перед их командировкой в зону АТО, и в поддержке Луцкого гарнизонного военного госпиталя, где лечатся раненые и больные военнослужащие.

Мы не можем оставаться в стороне от соотечественников, которые стали вынужденными переселенцами с территорий, охваченных войной. В епархии проводится социальная поддержка таких людей. Призываю и в дальнейшем всех с особой любовью и заботой относиться к ним.

К сожалению, немало волынян уже полегло на востоке Украине. Неоднократно нашим священникам приходилось отпевать своих прихожан, и очень хорошо, что местное духовенство занимается семьями, в которые пришло такое горе.

Очень жаль, что эту искреннюю работу наших священнослужителей и прихожан сегодня отрицают силы, которые хотят просто использовать благоприятный момент и выставить Украинскую Православную Церковь в ложном свете. Однако на это не надо обращать внимание - пусть Господь все рассудит Сам, а мы должны и впредь выполнять свой христианский долг перед ближним и Родиной. В конце концов Великий пост и побуждает нас научиться любить и прощать, смиряться и терпеть. Не может быть среди христиан вражды или зависти, ведь все мы - дети Божьи. Поэтому апостол Павел и говорит: «Если возможно и зависит от вас, будьте в мире со всеми людьми», - говорится в Великопосном послании владыки Нифонта.

Митрополит также пожелал всем с максимальной пользой использовать время Великого поста, которое Церковь считает особенно благоприятным для духовного роста.

По материалам официального сайта Волынской епархии УПЦ