В Кировограде духовенство УПЦ совершило погребение погибшего военнослужащего батальона “Донбасс”

В Кировограде 25 февраля духовенство храма Благовещения Пресвятой Богородицы Кировоградской епархии Украинской Православной Церкви совершило погребение погибшего военнослужащего батальона оперативного назначения “Донбасс” Евгения Тельнова. Военные собратья, родные и жители города молитвенно провели в последний путь Евгения Тельнова. Жизнь воина оборвалась 15 февраля 2015 года в районе села Широкино Донецкой области. Выполняя боевое задание, взвод первой роты отдельного батальона “Донбасс”, в котором служил Евгений Тельнов, попал в засаду. Выходя из окружения, Евгений ценой собственной жизни вытащил из-под обстрела двух раненых собратьев. Похоронили героя на Ровенском кладбище города Кировограда. По материалам "О церкви".

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