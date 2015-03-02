Предстоятель Грузинской Православной Церкви дал два поручения своим крестниками и их семьям

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в ходе воскресной проповеди дал два поручения своим крестниками и их семьям. Патриарх поручил им помогать обездоленным людям и посадить вечнозеленые деревья, сообщает портал Грузия Online.

«Благословляю своих крестников и их родителей на то, чтобы они нашли обездоленных людей, нуждающихся в уходе, в частности, таких, которым даже стакан воды некому подать. Хотя бы раз в неделю навещайте их и помогаете по мере возможности – продуктами питания, одеждой, добрым словом», - заявил Патриарх.

Предстоятель Грузинской Православной Церкви также благословил семьи своих крестников на посадку 7 саженцев вечнозеленых деревьев (кедра или ели) во имя благополучия своих детей.

«Выполните эти два поручения, и снизойдет на вас благодать Господня», - сказал Предстоятель ГПЦ.