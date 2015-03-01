Мы отказываемся от ересей, но не отказываемся от людей - Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 1 марта, в праздник Торжества Православия, совершил Божественную литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Блаженнейший владыка обратился к пастве со словами проповеди. Вспомнив историю возникновения праздника Торжества Православия, Его Блаженство призвал всех соблюдать чистоту православной веры и беречь святоотцовские традиции и наставления.

«Мы сегодня молим Бога, чтобы Он обратил к истинной вере тех, кто заблудился, - отметил Предстоятель, - кто впал в ересь и неправильное мудрствования о Боге. Мы отказываемся от ересей, но не отказываемся от людей, которые впали в ереси, потому что эти люди - тоже образ Божий, мы любим их и желаем, чтобы они также стали на спасительный путь».

По окончании Божественной литургии Предстоятель поздравил с первым воскресным днем Великого поста и праздником Торжества Православия духовенство и прихожан и благословил всех.

По материалам официального сайта УПЦ