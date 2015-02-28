Архиерейский собор УАПЦ избрал местоблюстителя предстоятельской кафедры

Чрезвычайный Архиерейский собор Украинской автокефальной православной церкви избрал местоблюстителя предстоятельской кафедры УАПЦ.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины, им стал митрополит Львовский, управляющий Ривненской, Волынской и Таврической епархиями Макарий (Малетич).

Заседание чрезвычайного Архиерейского собора УАПЦ состоялось в Тернополе.

*** Макарий (Малетич) родился 1 октября 1944 г. в с. Красное Турковского р-на Львовской обл. 10 августа 1975 г. рукоположен во пресвитера РПЦ. В 1982 г. окончил Московскую духовную семинарию. Служил священником в Донецкой, Луганской, Ростовской, Львовской областях. В 1993 г. покинул РПЦ. В 1996 г. рукоположен владыками Димитрием (Яремой), Игорем (Исиченко), Мефодием (Кудряковым) во епископа Львовского УАПЦ.

Источник: http://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uapc/59284/

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на 66-м году жизни после тяжелой болезни умер предстоятель УАПЦ митрополит Мефодий, который был уроженцем Тернопольской области.