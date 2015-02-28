В интернете появился новый сайт #ОТЧЕНАШ

В украинском сегменте интернета появился новый сайт ОТЧЕНАШ.укр.

#ОТЧЕНАШ - большой просветительский проект, цель которого, рассказывать простым и понятным языком о вере, добродетели, праздниках, традициях и обо всем, что христианин должен знать #ЯКОТЧЕНАШ, а также отвечать на религиозные вопросы украинцев.

Подробности относительно планов #ОТЧЕНАШ и о команде проекта в разделе «?»

Проект начинается с раздела #СВЯТОДЕНЬ, что является современным православным календарем с авторскими переводами историй о жизни святых, написанных на Святой горе Афон и переведенных с французского издательством «Дух і Літера». Также к работе над разделом приглашены известный церковный историк Владислав Дятлов и известный современный художник Юрий Нагулко.

Раздел сайта ЧИТАННЯ ДНЯ дает возможность пользователю ознакомиться с текстами Священного Писания, которые в этот день предлагает Церковь.

Раздел ТРАДИЦІЇ ДНЯ, кроме народных и церковных традиций, предлагает рецепты, рассказывает о трапезе во время поста и напоминает, каким этот день был в истории.

В разделе «ОТЧЕНАШ РАДИТЬ» собрана информация о том, что в этот день можно ПОЧИТАТЬ, ПОСЛУШАТЬ или ПОСМОТРЕТЬ.

Музыку для слушателей раздела #ПОПКУЛЬТ подбирает известный радиоведущий, протодиакон, регент церковного хора и дирижер эстрадно-симфонического оркестра Николай Лысенко (праправнук Николая Лысенко - всемирно известного композитора и автора музыки духовного гимна «Боже Великий Единый, нам Украину храни»).

Пообщаться с авторами проекта и поделиться мнениями и предложениями по его развитию можно на странице в Facebook https://www.facebook.com/otchenashukr.

"Православие в Украине"