В Сумской области верующие УПЦ собрали и отправили на Донбасс 20 т гуманитарной помощи

В Сумской области верующие УПЦ собрали и отправили на Донбасс 20 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии Украинской православной церкви, помощь была собрана в приходах Сумской епархии УПЦ во время благотворительной акции еще 18-19 января, но только сейчас появилась возможность отправить ее по назначению.

«Груз отправлен из Спасо-Преображенского кафедрального собора Сум в Успенскую Святогорскую лавру для последующей передачи мирным жителям Донбасса, которые пострадали от боевых действий», - говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что во время загрузки гуманитарной помощи бдительные граждане сообщили в милицию, что с территории собора что-то вывозится. Но сотрудники милиции, прибывшие во двор собора, никаких неправомерных действий не выявили.

Как сообщал УНИАН, первые 20 тонн гуманитарной помощи Сумская епархия УПЦ отправила 25 декабря Ровеньковской епархии УПЦ, которая потом распределила ее среди жителей региона.