Управляющий делами УПЦ Митрополит Антоний: Война - самый страшный грех (интервью)

«Душа человеческая – как алмаз, который надо огранить для того, чтобы он стал бриллиантом», – считает Митрополит Антоний (Паканич), управляющий делами Украинской Православной Церкви.

В интервью с «АиФ» он поделился своими мыслями об особенностях Великого поста, о том, как не надо поститься и что делать верующим, чтобы приблизить в стране мир.

Тайна исповеди

– Владыка Антоний, у православных верующих начался самый тяжелый и строгий Великий пост. Это особенное время для верующих. Как его нужно провести?

– Пост – неотъемлемая часть религиозной христианской жизни. С самых первых веков существования христианской церкви есть свидетельства о посте. Это тот период, который способствует духовному возрастанию человека. Для христиан пост – это духовная весна. Это период, во время которого верующие просыпаются от духовной спячки к новой жизни во Христе. Этому способствует ограничение себя от всего излишнего. Я бы сравнил человека с алмазом. Чтобы он превратился в бриллиант, его надо огранить. Так и душа человеческая. По сути, мы – образ и подобие Божие. Но, к сожалению, грех, вошедший в нашу историю, внес много негатива. И пост, очищая душу и тело, помогает сделать правильную внутреннюю самооценку того, что есть у каждого из нас внутри. И если мы находим в себе негатив, нужно избавиться от него до прихода Воскресения Господня. Этому поможет воздержание телесное: от мясной и молочной пищи, и духовное воздержание: в словах, мыслях, сердечных желаниях и волевых устремлениях.

– Из-за нынешнего ускоренного ритма жизни многие, к сожалению, редко бывают в церкви. Является ли это прегрешением?

– Есть нормы церковной жизни, согласно которым верующий человек должен как можно чаще ходить в храм, периодически исповедоваться и принимать участие в церковных таинствах. Во время Великого поста это особенно важно. Желательно хоть раз в неделю бывать в храме, исповедоваться и причащаться. Это норма, а не чрезмерный подвиг. Ведь молитва дома и в церкви – они разные. Соборная молитва объединяет с такими же, как ты сам. Она имеет необыкновенную силу. И пробуждает в человеке милосердие, сочувствие другим и помогает понять, что те, кто молятся рядом с нами в храме, – такие же люди, как мы, со своими радостями и горестями. И каждый из нас – не лучше и не хуже, чем они.

– Многих исповедь пугает тем, что боятся доверять свои тайные грехи даже священникам…

– Верующий исповедуется не священнику, а Господу. А священник – только посредник в этой молитве и покаянии человека. Не надо бояться огласки. Ведь каждый священнослужитель перед рукоположением дает клятву о том, что свято будет хранить тайну исповеди. Эту клятву не нарушают.

– Даже когда батюшке исповедался человек, совершивший преступление?

– Даже в этом случае. Исключений нет.

– Перечисление грехов очистит душу?

– Только перечисление – нет. Важно, чтобы было искреннее покаяние. Через грехи человек отдаляется от Христа, от Церкви, и когда исповедуется, священник, в силу данной ему власти, снова соединяет его с Церковью. На исповеди, как правило, душа человеческая как бы оголяется. Причем чаще всего бывает так, что больше говорит не тот, кто пришел на исповедь, а священник, когда он видит, что человеку трудно подобрать слова. Кстати, лучше всего, когда у верующего есть свой духовник, которому он доверяет. А идеальный вариант, когда один духовный наставник – для всей семьи. В таких случаях священники иногда даже помогают решать сложные семейные проблемы.

Как вымолить мир

– Причащаться тоже надо регулярно?

– Да. Но насколько часто – это должен определять священник после исповеди. Ведь причащение – это великое таинство. Апостол Павел в одном из своих посланий сказал, что мы часто болеем из-за того, что недостойно причащаемся. С благословения своего духовника во время причащения человек приобщается к Божественной Крови и Телу Христа Спасителя, благодаря чему мы получаем надежду на жизнь вечную. Ведь Господь сказал: «Кто будет пить Кровь Мою и есть Мое Тело, тот будет иметь жизнь вечную». Поэтому не может быть никаких отговорок, чтобы не причащаться. Великий пост – это как раз то время, когда лучше всего подготовиться к этому Таинству.

– В чем особенность нынешнего Великого поста?

– В этом году Великий пост для нас особенный. Ведь мы пережили очень тяжелый год. Политическое противостояние переросло в кровопролитие. А теперь, слава богу, появились хрупкие надежды на мир. Как люди верующие мы должны покаяться, преодолеть дух агрессии и ненависти. Тогда, возможно, Бог нам поможет достичь мира. Блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий призвал верующих во время этого поста взять на себя жертву – особенного сугубого поста. И благословил каждую пятницу ничего не есть до захода солнца, кроме хлеба и воды, а в течение этого дня прочитать по 12 раз с земными поклонами две основные молитвы «Отче наш» и «Богородице Дево, радуйся». А после – просить у Бога прощения за свои грехи и милости к своему отечеству.

– Часто бывает, что люди приходят к Богу только под влиянием каких-то житейских проблем. Многие ли стали искать спасения от бед в православии за последний год?

– Многие. Особенно это заметно в последние два месяца. Люди понимают, что от нас мало что зависит, и все надежды возлагают на Господа. Только Он сможет нас спасти. Люди молятся – кто за сыновей, кто за мужей. А многие – за маленьких детей, которым вместе с родителями пришлось пополнить ряды переселенцев. К сожалению, человек устроен так, что когда мы живем в комфорте, то нам почти никто не нужен. И друзья у нас – в основном по выгоде или по каким-то интересам. Но когда понимаем, что никто нас не может защитить, тогда душа открывается Богу. Хотя Бог всегда стучит в наше сердце, и всегда готов принять нас.

Накануне Великого поста в храмах читают притчу о блудном сыне. Ее суть в том, что отец всегда ждет своего сына и идет ему навстречу, даже когда видит издалека его как маленькую точку. Так и Господь Бог всегда ждет нас.

– Многие люди, жившие раньше и живущие сейчас на востоке, бедствуют. Как Церковь их поддерживает?

– Украинская Православная Церковь – это Церковь украинского народа. Много веков она была вместе со своими прихожанами. И сейчас мы делаем все, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи. Мы отправляем гуманитарную помощь на восток – только продуктов питания и предметов первой необходимости доставили в «горячие точки» 1,2 тыс. тонн, а для раненых приобрели медикаментов на 2 млн грн, но дело даже не в цифрах. Стараемся всячески поддержать пострадавших. И по лагерям расселяем их, и в монастырях даем приют. В столице организовали три накопительных склада, один из которых – на территории Лавры. Туда люди приносят то, что хотели бы передать беженцам. Часто мы организовываем раздачу продуктовых наборов для переселенцев. В прошлую субботу я увидел картину, которая меня тронула до слез: за пакетом продуктов пришли несколько очень хорошо одетых женщин с детьми. Ведь это красноречивое свидетельство того, что хорошая одежда у людей еще осталась, а есть уже нечего… К сожалению, такими сегодня становятся многие еще вчера успешные люди. Сейчас для них начался драматичный период жизни. И Церковь каждому из них готова подставить плечо.

О послаблениях и праздниках

– Кому из верующих может быть послабление во время Великого поста?

– Есть такая формула: пост не против человека, а для него. Поэтому свою норму в выполнении поста каждый человек должен определить сам – конечно, с помощью священника. Могут быть послабления для тех, кто тяжело работает, кормящим матерям и беременным, детям и больным. Но главное, осознать, что во время поста мы отказываемся от определенной пищи не ради того, чтобы похудеть, а чтобы очистить душу и тело. А тот, кто выполнение требований поста сводит только к ограничениям в еде, может просто заболеть. Ограничивать себя надо в том, без чего можно прожить. Это касается не только еды. Надо меньше говорить, меньше смотреть телевизор, меньше перенасыщать себя информацией. И заглянуть в свою душу. Господь сказал, что в человеческом сердце находится и все хорошее, и все плохое. Во время поста надо изгнать из него все плохое, а оставить только хорошее.

– А что вы пожелали бы нашим читателям?

– Чтобы время Великого поста не прошло бесследно для их душ. Ведь каждый год Великий пост дает нам возможность подготовить себя к встрече воскресшего Христа Спасителя. И важно понимать, что пост – это не тягость для человека. Это – тот узкий путь, который ведет в Царство Христово. Один святой сказал, что дверь покаяния и дверь в Царство Божие – это одна и та же дверь. Желаю каждому найти эту дверь. Но главное – помолиться Богу, чтобы Он даровал нам мир. Ведь самый страшный грех – это грех войны. На войне человек смотрит на другого не как на образ и подобие Божье, а сквозь прицел автомата. И если каждый из нас воспитает в себе мирность души, то скорее наступит мир и вокруг нас.

Галина Гирак, газета "Аргументы и факты".