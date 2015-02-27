Священники с Волыни собирают средства для реабилитации воинам, которые получили ранения в зоне АТО

Духовенство и верующие Волынской епархии УПЦ Луцкого районного благочиния собирают средства для реабилитации воинам, которые получили ранения в зоне АТО.

Верующими православных храмов Луцкого района с начала года собрано 48 тыс. грн., которые переданы для реабилитации раненых бойцов, и семьям погибших воинов из Луцкого района.

На сумму 6 тыс. грн. закуплены медикаменты для нужд Луцкого военного госпиталя. На операции раненым бойцам: 10 тыс. грн. Василию Крапиве, 5 тыс. грн. Богдану Ляшуку, 4 тыс. грн - переданы для поддержки семей погибших воинов с. Новостав, с. Поддупцы, и оставшиеся средства для нужд украинских воинов в зону АТО.

В Рожищенском благочинии Волынской епархии УПЦ за собранные деньги священники купили 25 маскхалатов и 15 пачек свечей, которые, как оказалось, необходимые вещи для разведчиков и десантников. Также было собрано 4,5 тыс. грн., которые переданы в центр сбора помощи участникам АТО в городе Рожище.

”Каждая такая помощь делает нас сильнее и вселяет в нас веру в то, что мы сумеем остановить эту страшную войну”, - благодарят военнослужащие.

По материалам портала "О церкви"