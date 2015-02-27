В Киево-Печерской лавре сегодня отметили память великомученика Феодора Тирона и освятили коливо

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 27 февраля совершил Литургию Преждеосвященных Даров в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры.

В конце Литургии Предстоятель возглавил молебен с каноном святому великомученику Феодору Тирону и освятил коливо.

После отпуста Блаженнейший Владыка обратился к братии монастыря и лаврским прихожанам:

«Всех поздравляю с пятницей первой седмицы святого Великого поста. Сегодня и завтра Святая Церковь совершает память святого великомученика Феодора Тирона, который в давние времена помог христианам придерживаться поста и не оскверниться идоложертвенными блюдами. Пусть молитвами святого великомученика Феодора Господь помогает и нам достойно, в меру наших сил и возможностей совершать этот пост, чтобы мы в радости, в душевной и телесной чистоте встретили праздник светлого Христова Воскресения».

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*** Согласно распоряжению Предстоятеля УПЦ, каждую пятницу Великопостного периода, начиная с этой, верным Украинской Православной Церкви благословляется усилить пост.

По материалам официального сайта УПЦ

Фото: Синодальный информационный отдел УПЦ