В Церкви назвали основные ориентиры ступившим на путь Великого поста

Управляющий делами УПЦ и ректор киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний назвал основные ориентиры, которые дает Церковь вступившим на поприще Великого поста.

Это слова из стихиры, которая поется в первый день Великого поста: «…истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления. Сих оскудение, пост истинный есть, и благоприятный».

Об этом владыка Антоний сказал в архипастырском слове 25 февраля, после чтения Великого канона прп. Андрея Критского в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской лавре.

Митрополит Антоний назвал пост покаянием, а покаяние является спасением. Поэтому слова Спасителя:«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17) звучат и пронизывают века, достигая души каждого боголюбивого человека. Ибо без покаяния нет христианской веры.

События, описываемые в каноне, очень далеки от современного человека, библейские образы и духовные переживания близки и понятны людям и сейчас. Священное Писание не только и не столько история избранного народа, сколько летопись человеческой души, которая падает и встает, грешит и кается.

Владыка напомнил, что первозданному человеку было все дано для жизни, но он захотел стать богом без Бога, в итоге потерял дарованное Господом расположение, и в мире воцарился грех.

Но покаянием есть возможность вернуться в Отчий дом, чтобы наследовать радость, которую Бог уготовал любящим Его. Человек должен отказаться от греха, чтобы быть способным принять эту радость.

По материалам официального сайта Киево-Печерской лавры

Фото: сайт КДАиС