Церковь предлагает лекарство, которое доступно каждому: соединение поста и молитвы - Митрополит Павел

Церковь предлагает людям лекарство, доступное каждому, независимо от возраста и положения в обществе: это соединение поста и молитвы. Об этом наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел сказал 25 февраля, после чтения Великого покаянного канона в храме святых страстотерпцев Бориса и Глеба Киевской области.

"Церковь нам предлагает средство, которое врачует немощи, и в первую очередь – душевные: это соединение поста и молитвы. Такое лекарство доступно каждому, независимо от возраста и положения в обществе. Господь сказал, что «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мк.2:17)", - сказал владыка Павел.

В проповеди митрополит Павел отметил, что покаянный канон вобрал в себя всю историю человечества, изложенную в Библии. История Ветхого Завета рассказывает, что произошло после грехопадения, а в Священном Писании Нового Завета дается лекарство от духовной болезни, спасающее человека.

Владыка обратил внимание, что какие бы медицинские средства не использовались, они не могут успокоить и спасти душу. В результате того, что плоть поработила дух и душу, грех начал управлять человеком. При этом душе может помочь только одно – покаяние. Осознание грехов умягчает сердце и ведет к Богу.

Маловерие и отчаяние идут рядом. В наши дни можно наблюдать, как люди теряют надежду в жизни, с трудом добывают средства для существования. И кажется, что Господь послал испытания, но скорее их привлекает жизнь без покаяния.

И в этом случае не стоит не отчаиваться: для нас еще открыты двери храма. До сих пор звучит призыв: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Матф.11:28).

Необходимо держаться веры и бояться отпасть от Церкви, про которую Господь Сам сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матф.16:18) .

По материалам официального сайта Киево-Печерской лавры