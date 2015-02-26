Предстоятель УПЦ: Пост приближает человека к Богу

26 февраля, в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил чтение заключительной части Великого покаянного канона Андрея Критского.

После чтения Его Блаженство обратился к пастве со словами проповеди о духовных качествах телесного поста. «Пост - это время, когда человек с особой активностью занимается своим телесным и духовным очищением, - отметил Его Блаженство, - когда он с помощью телесного удержания, молитвы и свершения добрых дел пытается восстановить в себе красоту и величие, которыми Господь наделил каждого, даруя Свой Божественный образ. Пост приближает человека к Богу, делает его роднее Богу».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы в меру своих сил придерживались поста и очистили себя, насколько это возможно, и сподобились милости от Бога и Его родительского благословения», - подытожил проповедь Блаженнейший Митрополит Онуфрий, приветствуя всех присутствующих с завершением чтения Покаянного канона.

Синодальный информационный отдел УПЦ