В Почаевской лавре молятся за мир и помогают украинской армии

Братия Cвято-Успенской Почаевской лавры оказывает постоянную духовную опеку и гуманитарную помощь украинским военнослужащим.

Как сообщил в комментарии Центру информации Украинской Православной Церкви наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир, 24 февраля братия передала в Кременецкий военный комиссариат автомобиль УАЗ, который предназначен для вывоза раненых из зоны военного конфликта. Автомобиль уже доставлен на восток Украины.

«В такое сложное для всей страны время, когда льется кровь, как никогда важна роль Церкви. Тем, кто идет в храм молиться о мире для своего народа, двери всегда открыты. Поэтому любой, кто обратится к нам за духовной помощью, ее получит. Мы помогаем, чем можем, и не ждем за это каких-либо наград. Делали, делаем и с Божией помощью будем делать это и в будущем», - сказал митрополит Владимир.

В частности, по словам наместника, опека над военнослужащими продолжается уже давно. Лавру часто посещают солдаты украинской армии. Обитель передает в зону военных действий святую воду, молитвословы, иконки, крестики, теплое белье, продукты, средства гигиены.

Так, в январе Свято-Успенскую Почаевскую лавру посетил батальон 95-ой аэромобильной бригады из Житомира.

«Мы рады были приветствовать у себя в храме защитников нашего Отечества. Когда десантники обратились к нам в лавру с просьбой о визите и благословении, мы постарались устроить встречу так, чтобы пребывание в нашем монастыре запомнилось им навсегда», - рассказывает митрополит Владимир.

Бойцы, которые до этого более 8 месяцев несли службу в зоне АТО на востоке Украины, приложились к святыням, помолились в храмах лавры и познакомились c историей обители.

Митрополит Владимир отметил, что в монастыре не отказывают тем, кто просит о помощи и добавил, что «в тяжелое для всей страны время, каждый должен помогать по мере своих сил, не надеясь на награды и почет».