Колокольню Киево-Печерской лавры открывают для паломников и туристов

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник в конце 2014 года получил Сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины о готовности к эксплуатации Большой лаврской колокольни.

Уже весной этого года посетители вновь смогут подняться на Колокольню и с высоты птичьего полета насладиться панорамой Киева, - сообщает пресс-служба заповедника.

Ремонтно-реставрационные работы длились пять лет. Во время ремонта укрепили опорные конструкции, отреставрировали фасады, колонны, интерьеры Колокольни.

19 августа 2014 года на третий ярус Большой лаврской колокольни был поднят и установлен семитонний колокол «Всех Святых».

*** Большая лаврская колокольня построена в 1731-1745 гг. по проекту архитектора и инженера Иоганна Готфрида Шеделя. Она представляет собой восьмигранную четырехъярусную башню высотой 96,5 метров.