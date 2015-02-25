Главу УАПЦ Митрополита Мефодия похоронят 27 февраля в Тернополе

В течение трех месяцев собор УАПЦ изберет нового главу церкви. Об этом рассказал епископ Черновицкий и Хотинский УАПЦ владыка Герман (Семанчук).

"Согласно уставу нашей церкви, в течение трех месяцев должен быть проведен Поместный Собор церкви", - рассказал он. Прощание с Мефодием, умершим этой ночью, начнется сегодня в 14.00 в Андреевской церкви в Киеве. Почтить память верующие смогут в течение всей ночи. Затем тело митрополита Мефодия для прощания перевезут в Тернополь, откуда он родом, а 27 февраля состоятся похороны.

Митрополит Киевский и всей Украины Мефодий (Валерий Кудряков) родился 11 марта 1949 г. в г. Копычинцы Гусятинского района Тернопольской области. Высшее духовное образование получил в Московской духовной семинарии и академии в Загорске. 14 сентября 2000 г. избран предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви с титулом митрополита Тернопольского и Подольского.

Телеканал "112 Украина"