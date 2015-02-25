Блаженнейший Онуфрий призвал всех, кто еще не начал поститься, "стать, как блудный сын, на дорогу к Отчему дому"

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 25 февраля, в третий день Великого поста, возглавил первую в этом году Литургию Преждеосвященных Даров в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, Блаженнейший владыка обратился ко всем собравшимся со словом архипастырского наставления.

“Поздравляю со средой первой седмицы святого Великого поста, - сказал Предстоятель. - Всем, кто уже начал подвизаться, желаю Божьей помощи, крепости и мужества, а тех, кто еще не положил начала своему воздержанию, призываю стать, как блудный сын, на дорогу к Отчему дому, где Отец ждет всех, и кто постится, и кто только начинает свой пост, и кто еще не начинал, ибо Божественная благодать окутывает каждого человека”.