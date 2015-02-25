В покаянном каноне прп. Андрея Критского можно услышать о жизни всего человечества и о своей личной - митрополит Павел

Во вторник первой седмицы Великого пост наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в храме преподобных Антония и Феодосия прочел вторую часть покаянного канона прп. Андрея Критского.

Митрополит Павел обратился к молящимся с архипастырским словом.

Владыка Павел обратил внимание на то, что Церковь сосредотачивает ум и сердце своих чад на покаянном характере песнопений. Было замечено, что далеким от веры не понятно, почему верующие постоянно просят помилования в обращении: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» и «Господи, помилуй». Владыка объяснил, что казалось бы, это печальные слова, но по внутреннему содержанию важнее их нет ничего.

Митрополит заметил, что несмотря на то, что канон был написан в VII веке по Рождестве Христовом, он актуален и сейчас. Человеку, обреченному на тяжелые испытания, только и остается, как взывать: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».

Высокопреосвященный наместник напомнил, что каждый человек может услышать в Великом каноне о жизни всего человечества и своей личной, начиная с младенчества. Это связано с тем, что грех и его последствия всегда сопровождают людей на земле. Первый еще неосознанный крик доносится к Небу от младенца, который только пришел в мир, где его с рождения уже ждут трудности и испытания. В дальнейшем молитва о помиловании доносится уже из уст родителей, которые переживают за ребенка, не желающего слушаться их. После Крещения подрастающие дети могут отойти от Церкви, чем опять причиняют боль родным. Но материнская молитва «Господи, помилуй» и тогда не перестает покрывать детей.

Когда же человек становится взрослым, к нему уже от собственных детей возвращается неблагодарность и непослушание, которое «наказывает человека». После осознания своих ошибок приходит понимание, что последняя надежда для него – взывать: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Приходит время, когда отходят друзья, становится меньше знакомых, отказываются от лечения врачи, но остаются самые близкие и родные, среди которых – священник, несущий на себе образ Христа, Который ждет от нас покаяния. Чтобы взять душу человеческую, очистить ее от грехов и помиловать.

Когда душа предстанет перед Богом, ей нечем будет оправдаться. Поэтому Владыка призвал так молиться, чтобы Господь услышал нашу мольбу «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» здесь на земле, чтобы была ниспослана благодать и сила пронести свой жизненный крест и быть достойными наследниками Царства Небесного.

По информации сайта Киево-Печерской лавры