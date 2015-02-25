К телесному посту надо добавить и духовный пост - Блаженнейший Онуфрий в Покровском монастыре Киева

24 февраля, во второй день Великого поста, в Никольском соборе Свято-Покровского женского монастыря города Киева Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил чин чтения второй части Покаянного канона Андрея Критского.

После чтения Его Блаженство обратился к пастве с проповедью об особенностях соблюдения христианами душевного и телесного поста.

«К телесному посту, то есть к воздержанию от употребления скоромной пищи, надо добавить и духовный пост, - отметил Предстоятель, - а он заключается в том, что человек побуждает себя к молитве и пытается удержать свои мысли и чувства в рамках Божественного закона». Если какой-то помысел отводит человека от этого закона, то, по словам Блаженнейшего владыки, «голыми руками его не возьмешь; такой помысел подчиняется только молитвой и смирением».

По завершении проповеди Его Блаженство благословил сестер и прихожан монастыря и пожелал всем во время Великого поста собрать как можно больше этих спасительных качеств.